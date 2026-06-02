Трое жителей Курской области ранены в результате атак украинских беспилотников

Фото из архива КП

В Курской области три человека пострадали при ударах беспилотников ВСУ на два района. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

- В результате атаки БПЛА в слободе Белой Беловского района ранены двое мужчин, - отметил глава Курской области.

Один из пострадавших - 36-летний мужчина - находится в тяжелом состоянии. У него проникающее слепое осколочное ранение живота и сквозное осколочное ранение правого бедра. У 54-летнего пострадавшего слепое осколочное ранение живота. Раненым оказывают медицинскую помощь.

В селе Вышние Деревеньки Льговского района беспилотник нанес удар по гражданской машине, при этом пострадал 49-летний мужчина. У него диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение головы.

Как уточнил губернатор, пострадавшие будут госпитализированы в Курскую областную больницу.