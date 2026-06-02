НовостиПроисшествия2 июня 2026 14:30

Курянин отдал мошенникам дом, землю и машину, чтобы стать участником несуществующего бизнеса

Злоумышленники целый год тянули из мужчины деньги якобы на развитие фермы
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УМВД России по Курской области

Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двух жителей Курска 64 и 55 лет. Мужчин подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей.

Год назад сообщники предложили своему знакомому - 47-летнему жителю Курска - начать свой бизнес. Для участия в создании фермерского хозяйства злоумышленники потребовали внести 3 млн рублей.

- Поскольку необходимой суммы у мужчины не оказалось, подельники вынудили его передать в чужое пользование свой дом, оформив договор купли продажи, - сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.

Позже злоумышленники потребовали деньги якобы на ремонт фермы и под предлогом этого заставили потерпевшего переписать на них два земельных участка. Также у жертвы отобрали машину с ключами и документами, которая якобы была нужна им для работы.

На этом обман не закончился. Аферисты обвинили потерпевшего в том, что из-за его халатности в хозяйстве потеряны сотни голов скота. Чтобы возместить убытки, с него потребовали 5 млн рублей.

Ни разу не получив прибыли от «совместного бизнеса», потерпевший понял, что его обманывают, и пошел в полицию.

После задержания у подозреваемых изъяли машину заявителя. Она будет возвращена владельцу.

Возбуждено уголовное дело.