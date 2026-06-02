Курянин отдал мошенникам дом, землю и машину, чтобы стать участником несуществующего бизнеса

Сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали двух жителей Курска 64 и 55 лет. Мужчин подозревают в мошенничестве на 5 млн рублей.

Год назад сообщники предложили своему знакомому - 47-летнему жителю Курска - начать свой бизнес. Для участия в создании фермерского хозяйства злоумышленники потребовали внести 3 млн рублей.

- Поскольку необходимой суммы у мужчины не оказалось, подельники вынудили его передать в чужое пользование свой дом, оформив договор купли продажи, - сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.

Позже злоумышленники потребовали деньги якобы на ремонт фермы и под предлогом этого заставили потерпевшего переписать на них два земельных участка. Также у жертвы отобрали машину с ключами и документами, которая якобы была нужна им для работы.

На этом обман не закончился. Аферисты обвинили потерпевшего в том, что из-за его халатности в хозяйстве потеряны сотни голов скота. Чтобы возместить убытки, с него потребовали 5 млн рублей.

Ни разу не получив прибыли от «совместного бизнеса», потерпевший понял, что его обманывают, и пошел в полицию.

После задержания у подозреваемых изъяли машину заявителя. Она будет возвращена владельцу.

Возбуждено уголовное дело.