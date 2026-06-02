В Курской области будут судить мошенников, обманом получивших выплаты как жители приграничных территорий

Первым заместителем прокурора Курской области утверждено обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении жителей Санкт-Петербурга. Их обвиняют в мошенничестве при получении социальных выплат жителям приграничных территорий.

Обвиняемые были зарегистрированы на территории Рыльского района, фактически же с 2012 года жили в Санкт-Петербурге. Никакого имущества на территории района у них не было. Тем не менее с августа по ноябрь 2024 года они подали заявления через портал государственных услуг, сообщив о постоянном проживании в приграничном районе, вынужденном переселении и утрате имущества. На основании этого им были перечислены деньги.

- Обвиняемые незаконно получили социальные выплаты на общую сумму более 2,6 млн рублей, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Курской области.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд. Также прокуратура направила в суд иски о взыскании с них ущерба, причиненного преступлением.