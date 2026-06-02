Курянин, нарвавший дикорастущую коноплю на пустыре, выслушал приговор

Прокуратурой Большесолдатского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Курянин нарвал на пустыре части дикорастущей конопли, которые собирался употребить сам.

- Он поместил наркотическое средство в принадлежащий ему автомобиль. В ходе передвижения по территории района автомобиль был остановлен сотрудниками полиции, - рассказали в прокуратуре Большесолдатского района.

При проверке полицейские обнаружили и изъяли у мужчины наркотики.

Суд приговорил его у 1,5 годам ограничения свободы.