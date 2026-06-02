Курянка отправится в колонию за истязание маленькой дочери

Кировский районный суд Курска вынес приговор 22-летней женщине за истязание своей 3-летней дочери. С 1 ноября 2024 года по 28 июля 2025 года курянка систематически избивала девочку и применяла к ней психическое насилие.

- За непослушание мать прижигала сигаретой голову 3-летней дочери; за малейшую детскую шалость била ладонью по ягодицам, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Кроме того, женщина могла бросить в голову ребенка свой мобильный телефон, за отказ от еды била по голове металлической столовой ложкой, за нежелание ложиться спать - толкала в спину, отчего девочка падала и ударялась лицом о тумбочку.

Суд приговорил курянку к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также ей предстоит выплатить в пользу несовершеннолетней 150 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Уточняется, что в настоящее время девочка находится под опекой приемной семьи.