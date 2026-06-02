В Курской области в массовом ДТП погиб 63-летний мужчина

В Фатежском районе водитель погиб в массовой аварии на трассе. ДТП произошло 1 июня на 471 км дороги «М-2 «Крым» Москва-Тула-Орел-Курск-Белгород».

- Произошло столкновение двух грузовых и трех легковых транспортных средств, - рассказали в Госавтоинспекции Курской области.

На трассе «Вольво» под управлением 45-летнего водителя столкнулся с автомобилем «Ман», которым управлял 34-летний мужчина, «Ладой Калиной», за рулем которой находился 46-летний водитель, а также автомобилями «Хавал» под управлением 39-летнего автомобилиста и «Рено Логан» с 63-летним водителем за рулем.

Водитель «Рено Логан» скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка.