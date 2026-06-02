В Курске открыли Парк молодежи и фонтан

В Парке молодежи после обновления появились различные локации Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сеймском округе города после реконструкции открыли два фонтан на площади Рокоссовского и парк за областным Дворцом молодежи. Фонтан на площади Рокоссовского перед областным Дворцом молодежи долго был в заброшенном виде. Средства на его реконструкцию поступили от Правительства Москвы. 1 июня Фонтан торжественно запустили.

Парк за областным Дворцом молодежи состоит из зон для активного и тихого отдыха, а также досуга с детьми. Здесь стоит теперь детская площадка с игровым оборудованием, а также гимнастический комплекс для воркаута, теннисные и шахматные столы, беседки, качели, эстрада для проведения мероприятий на открытом воздухе, обустроена зона скейт-парка. На территории парка будет действовать Wi-Fi, также организуют места для зарядки гаджетов, сообщили в Правительстве региона.

Кстати, название «Парк молодежи» это общественное пространство получило благодаря курянам. Такой вариант оказался наиболее популярным по итогам опроса, который прошел в соцсетях.