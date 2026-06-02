В Курске появились новые точки книгообмена

В мэрии города сообщили, что в Курске открыты точки книгообмена.

Среди новых локаций — библио-велосипед в центре города на улице Бочарова, 6. Это не просто место для обмена литературой, а проект, популяризирующий здоровый образ жизни.

На улице Школьной, 5/16 также работает «Уличная библиотечка». Ее хранителем стал сказочный персонаж — Кот Ученый. Этот арт-объект вырезан из старого дерева, которое росло возле здания учреждения культуры.

Дерево обрело вторую жизнь, став узнаваемым символом городского пространства.

С помощью книгообмена куряне могут подобрать для себя полезную и интересную литературу, а также поделиться книгами из своих домашних библиотек.