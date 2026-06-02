В Курске 16-летняя водитель устроила ДТП с тремя пострадавшими

По предварительной информации, 30 мая 16-летняя девушка-водитель, не имея водительских прав, ехала за рулем Шевроле Круз со стороны улицы Бойцов 9-й дивизии по улице Верхняя Луговая Курска.

Там она не предоставила преимущество в движении автомобилю Иран Ходро, который ехал со стороны улицы Ватутина по улице Верхняя Луговая в сторону улицы Дзержинского, и врезалась в него.

Далее, девушка не справилась с управлением и въехала в забор частного домовладения.

В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля 25, 16 и 34-х лет.

Им оказана медицинская помощь.

Как рассказали в УМВД региона, полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Действиям участников аварии будет дана правовая оценка.