НовостиПроисшествия2 июня 2026 9:05

В Курске 16-летняя водитель устроила ДТП с тремя пострадавшими

ДТП произошло на Верхней Луговой
Ольга ДАНИЛОВА
Полиция разбирается в причинах аварии

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По предварительной информации, 30 мая 16-летняя девушка-водитель, не имея водительских прав, ехала за рулем Шевроле Круз со стороны улицы Бойцов 9-й дивизии по улице Верхняя Луговая Курска.

Там она не предоставила преимущество в движении автомобилю Иран Ходро, который ехал со стороны улицы Ватутина по улице Верхняя Луговая в сторону улицы Дзержинского, и врезалась в него.

Далее, девушка не справилась с управлением и въехала в забор частного домовладения.

В результате ДТП пострадали три пассажира автомобиля 25, 16 и 34-х лет.

Им оказана медицинская помощь.

Как рассказали в УМВД региона, полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

Действиям участников аварии будет дана правовая оценка.