Курские детсады получили медоборудование для детей с нарушением зрения

Представители АНО «Русская гуманитарная миссия» передали спецаппараты курским детским садам №67, 78, 123. Это безвозмездная помощь в оснащении медоборудованием кабинетов для детей с нарушениями зрения. Детсаду №17 также доставят дорогостоящие приборы.

«Русская гуманитарная миссия» - партнер благотворительной ассоциации «Помогите спасти детей» в Италии и занимается программой поддержки учреждений детского здравоохранения новых регионов России. Президент организации Эннио Бордато решил оказать помощь курским детским садам, так как число детей с нарушением зрения растет.

На пожертвования закупили 11 аппаратов для диагностики, а также лечения и коррекции зрения общей стоимостью 3,5 миллиона рублей. Это оборудование для тренировки глазных мышц, восстановления бинокулярного зрения, аппараты светотерапии и лазерной стимуляции, а также специальные вакуумные очки, системы для ранней диагностики нарушений зрения и лечения амблиопии. Оборудование позволит проводить эти процедуры в детских садах.

Новое оборудование позволит подготовить детей к освоению письма, а также чтению и рисованию, отметили в мэрии Курска.