Под Курском из воды достали тело пенсионера

2 июня в 08:05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Курской области поступило сообщение о происшествии на воде в селе Стрелецкое Обоянского района.

На место были направлены сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

По прибытии первого подразделения установлено, что на поверхности воды обнаружен труп 73-летнего мужчины. Курян просят соблюдать меры безопасности при посещении водоемов.

При необходимости обращаться по телефону службы спасения «112».