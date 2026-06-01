Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 14:11

Большинство курских выпускников 2026 года отказались сдавать ЕГЭ

Более 60 процентов школьников выбрали промежуточную аттестацию
Светлана ВОЛКОВА
Среди трех предметов первого дня лидировала химия

Среди трех предметов первого дня лидировала химия

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области стартовал основной период ЕГЭ. В первый экзаменационный день в регионе сдавали три предмета по выбору. Это литература, химия и история. Свои силы испытали 1 183 выпускника. Литературу выбрали 170 школьников, историю — 439, а химию - 574 человека.

В регионе в этом году сохранен особый режим проведения государственной итоговой аттестации. Выпускники могли выбрать, сдавать ЕГЭ или пройти итоговую аттестацию в форме промежуточной в школах. Это правило действует для всех 405 школ региона. В этом году в Курской области более 4,2 тысячи одиннадцатиклассников, сообщили в Правительстве региона. Из них прохождение ЕГЭ выбрали около 2,7 тысячи человек.

Всего в этом году в регионе задействовано 37 пунктов проведения ЕГЭ на базе школ и один пункт на дому. Окна в аудиториях оклеены бронепленкой, а входная группа укреплена мешками с песком. Следующий экзамен пройдет 4 июня. Выпускники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку.