Большинство курских выпускников 2026 года отказались сдавать ЕГЭ

В Курской области стартовал основной период ЕГЭ. В первый экзаменационный день в регионе сдавали три предмета по выбору. Это литература, химия и история. Свои силы испытали 1 183 выпускника. Литературу выбрали 170 школьников, историю — 439, а химию - 574 человека.

В регионе в этом году сохранен особый режим проведения государственной итоговой аттестации. Выпускники могли выбрать, сдавать ЕГЭ или пройти итоговую аттестацию в форме промежуточной в школах. Это правило действует для всех 405 школ региона. В этом году в Курской области более 4,2 тысячи одиннадцатиклассников, сообщили в Правительстве региона. Из них прохождение ЕГЭ выбрали около 2,7 тысячи человек.

Всего в этом году в регионе задействовано 37 пунктов проведения ЕГЭ на базе школ и один пункт на дому. Окна в аудиториях оклеены бронепленкой, а входная группа укреплена мешками с песком. Следующий экзамен пройдет 4 июня. Выпускники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку.