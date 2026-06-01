В Курске задержали подозреваемого в мошенничестве при установке ТВ-приставки

Задержанный признался во всем Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске задержан мошенник, обманувший пенсионерку при установке ТВ-приставки. Сотрудники уголовного розыска Курска установили личность мужчины, подозреваемого в мошенничестве. Жертвой злоумышленника стала пенсионерка из Железнодорожного округа.

Женщина рассказала полиции, что передала деньги незнакомцу, который под видом специалиста одной из компаний предложил установить цифровую приставку для телевизора. Одинокая пенсионерка, не имея возможности самостоятельно решить вопрос, продиктовала мошеннику номер телефона своей дочери. Мужчина сымитировал разговор с дочерью, после чего заверил пожилую женщину, что установка одобрена, и потребовал 20 тысяч рублей. Получив деньги, он скрылся, не предоставив никакого оборудования.

Дочь пенсионерки, узнав о произошедшем, обратилась в полицию. Сотрудникам уголовного розыска удалось быстро выйти на след подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Курска. Мужчина признался, что совершил преступление ради легкой наживы. Полиция располагает информацией о нескольких аналогичных случаях с его участием. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщили в УМВД региона.