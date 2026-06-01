С начала года в Курской области зарегистрировали около 200 наркопреступлений

В полиции отмечают, что часто закладчиками становятся несовершеннолетние куряне

С 1 по 26 июня в регионе пройдет областной месячник антинаркотической направленности «Курский край – без наркотиков!». Это мероприятие приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией. Его проводят ежегодно.

В 2026 году сотрудники полиции региона зарегистрировали около 200 наркопреступлений, а также изъяли более 30 кило запрещенных веществ, сообщили в УМВД Курской области. В ведомстве отмечают, что несовершеннолетние остаются здесь наиболее уязвимой группой. Желание быстрого заработка часто движет ими.

В полиции напоминают, что распространение наркотиков – это тяжкое уголовное преступление. За это грозит от четырех лет колонии вплоть до пожизненного.