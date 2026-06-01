Под Курском нашли мину времен Великой Отечественной войны

31 мая в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета (ВОП) времен Великой Отечественной войны вблизи села Ольховатка Поныровского района.

На место выехали специалисты Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Обнаруженная минометная мина калибра 82 мм была изъята и вывезена на полигон «Постоялые дворы» для последующего уничтожения, сообщили в ГУ МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: при обнаружении подозрительных предметов незамедлительно звоните в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с любых телефонов.