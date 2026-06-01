1 июня в Курской области потеплеет до +21

На этой неделе в области потеплеет Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

1 июня в Курской области будет облачно с прояснениями. По прогнозу днем пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы, град. Ветер будет северной четверти, днем 8-13 метров в секунду. Температура составит днем 16-21°.

Метеорологическая дальность видимости будет 3000-5000 метров, при тумане до 500 метров.

По прогнозу синоптиков в ближайшие дни в Курской области ожидается потепление. На этой неделе воздух максимально прогреется до +25.