По всей Курской области объявлена авиаопасность

Курянам рекомендую соблюдать меры безопасности Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По всей Курской области с 07.04. утра 29 мая держится режим авиационной опасности, сообщает оперативный штаб региона.

Силы и средства ПВО сейчас приведены в готовность для отражения возможной атаки. С начала суток на территории региона уже во второй раз объявляют авиационную опасность. В первый раз предупреждение было ночью 29 мая, в 00.23. Отбой дали примерно через полтора часа. Однако рано утром режим возобновили. Также всю ночь на территории региона сохранялась опасность атаки беспилотников ВСУ.

А в десятом часу утра в приграничном Глушковском районе Курской области прозвучали сирены тревоги в связи с ракетной опасностью. Ее отменили только около одиннадцати часов утра.

Ранее КП сообщила, что накануне ВСУ ударили по агрофирме в приграничье Курской области, там пострадал механизатор.