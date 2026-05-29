ВСУ атаковали агрофирму под Курском, есть раненый и разрушения

Разрушения есть в двух районах области Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 28 мая до 9:00 29 мая, в Курской области сбито 105 беспилотников ВСУ различного типа. 122 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона и 13 раз беспилотники атаковали территорию Курской области с помощью взрывных устройств, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

В результате атак в селе Макеево Рыльского района Курской области пострадал механизатор. У 56-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, а также ранения груди, живота. Он госпитализирован в Курскую облбольницу. Повреждены трактор, а также металлическая сетка и забор агрофирмы, полностью сгорел легковой автомобиль.

В деревне Гирьи Беловского района повреждены фасад и остекление дома, кроме того, посечен легковой автомобиль.

Погибших за минувшие сутки нет.