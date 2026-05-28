28 мая в Курской области будет до +16

28 мая в Курской области ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков днем повсеместно пройдут кратковременные дожди. Не исключены и дневные грозы.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 9-14 метров в секунду. Днем его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду, поэтому стоит быть внимательнее. Днем воздух прогреется до 11-16 градусов. Метеорологическая видимость составит от трех до семи километров.

Напомним, что ранее МЧС региона объявило штормовое предупреждение в Курской области.