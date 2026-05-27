МЧС предупредило об ухудшении погоды вечером 27 мая в Курской области

По данным Курского Гидрометцентра, с 21:00 27 мая до 21:00 28 мая ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами, а днем повсеместно пройдут кратковременные дожди. Днем также возможны грозы. Ветер будет западным, 9-14 м/с, с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +4...+9°C, днем +11...+16°C.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности для предотвращения несчастных случаев, травм и падений. Курян и гостей региона просят убрать хозяйственные предметы со дворов и балконов в помещения или подвалы. Нужно также обрезать сухие деревья, представляющие опасность для строений и припарковать автомобили в гаражах. Если гаража нет, паркуйте машину подальше от деревьев и ненадежных конструкций.