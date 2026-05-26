В части Курска РИР-Энерго во второй раз перенесла сроки подачи горячей воды

Жители части Курска уже более двух недель обходятся без горячей воды

КП уже сообщала, что в Курске затягиваются сроки подачи горячей воды. В частности, это коснулось части Сеймского округа.

Уже более двух недель, например, без горячей воды здесь находятся тысячи жителей микрорайона КЗТЗ. Горячую воду отключили на две недели еще 11 мая. Однако в назначенный день, 25 мая, куряне не дождались коммунальной услуги.

В этот же день некоторые УК со ссылкой на РИР-Энерго сообщили, что горячую воду жителям микрорайона вернут после восьми часов вечера 26 мая. Этот же срок подачи горячей воды значился и на официальном сайте компании.

Однако 26 мая РИР-Энерго изменила информацию, во второй раз сдвинув сроки подачи коммунальной услуги. На сей раз в компании обещают вернуть ЖКУ вечером в четверг, 28 мая.

Но и это, как говорится, не точно. Местные власти ситуацию не комментируют.