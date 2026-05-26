НовостиПроисшествия26 мая 2026 12:04

В части Курска РИР-Энерго во второй раз перенесла сроки подачи горячей воды

Куряне уже более двух недель не могут воспользоваться услугой
Светлана ВОЛКОВА
Жители части Курска уже более двух недель обходятся без горячей воды

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

КП уже сообщала, что в Курске затягиваются сроки подачи горячей воды. В частности, это коснулось части Сеймского округа.

Уже более двух недель, например, без горячей воды здесь находятся тысячи жителей микрорайона КЗТЗ. Горячую воду отключили на две недели еще 11 мая. Однако в назначенный день, 25 мая, куряне не дождались коммунальной услуги.

В этот же день некоторые УК со ссылкой на РИР-Энерго сообщили, что горячую воду жителям микрорайона вернут после восьми часов вечера 26 мая. Этот же срок подачи горячей воды значился и на официальном сайте компании.

Однако 26 мая РИР-Энерго изменила информацию, во второй раз сдвинув сроки подачи коммунальной услуги. На сей раз в компании обещают вернуть ЖКУ вечером в четверг, 28 мая.

Но и это, как говорится, не точно. Местные власти ситуацию не комментируют.