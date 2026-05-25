В Курске продлили сроки отключения горячей воды

Точное число домов, где компания не уложилась в сроки ремонта, не сообщается Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В части многоэтажных домов Курска компания РИР-Энерго продлила срок отключения горячей воды. В частности, уже больше двух недель без горячей воды обходятся многоэтажки на КЗТЗ.

Первоначально компания сообщала, что подачу горячей воды возобновят ровно через 14 дней, 25 мая. Однако утром в понедельник в РИР-Энерго сообщили, что часть многоэтажных домов получит горячую воду позже. Конкретные сроки подачи коммунальной услуги не сообщаются.

- Многоэтажки будут подключены к центральной системе после того, как мы устраним на сетях повреждения, которые выявлены в ходе гидравлических испытаний, - прокомментировали ситуацию с продолжительным отключением горячей воды в компании.

Ранее КП сообщила официальный график отключения горячей воды в Курске. Перекрывать воду в городе начали 11 мая. Однако в срок часть МКД, которые находятся в контуре ТЭЦ-1, услугу не получила.

Компания не сообщает число курян, которые сейчас остаются без горячего водоснабжения, а также точные сроки, когда его возобновят там, где график уже сорван.

С 26 мая по 2 июня горячей воды не будет также в зоне котельной 113-го квартала, это привокзальная часть Железнодорожного округа.

С 17 по 30 июня горячую воду отключат в зоне ТЭЦ Северо-Западного района (Северо-Западный микрорайон, проспекты Клыкова, Плевицкой, Победы, СХА). А с 14 по 27 июля испытания пройдут в зоне ТЭЦ-4, это исторический центр города.

Кроме того, в городе приостановлена подача горячей воды с 21 мая по 30 июня по проезду Светлый и улице Карла Маркса, д. 71а и 71б.

А с 20 мая до 31 июля включительно температуру горячей воды могут снизить в ряде домов в центре Курска. То есть, в часы минимального потребления температура воды здесь будет ниже привычной нормы.

Снижение параметров возможно в некоторых домах по улицам Ленина, Почтовая, Радищева, Марата, Урицкого, Димитрова и Семеновская.

Телефоны диспетчерской службе РИР-Энерго в Курске: по телефонам 39-48-68 и 39-48-39.

Напомним, что в 2026 году курян снова ждет повышение тарифов на ЖКУ. В первый раз платежки за коммунальные услуги подорожали в начале этого года из-за роста НДС в стране. Но основное подорожание ЖКХ случится с 1 октября 2026 года. В разных регионах России услуги ЖКХ вырастут в цене не одинаково.

В приграничной Курской области с 1 октября рост составит дополнительно к январскому повышению 11, 4 процента. Для сравнения в столице Черноземья, соседней Воронежской области, октябрьское повышение цен на ЖКУ будет в размере 9, 9 процентов, в Краснодарском крае - 9,6 процентов, а в Кировской области - 8, 9 процентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опубликован график отключений горячей воды в Курске (подробнее)

В 2026 году в Курской области тарифы на ЖКУ поднимут дважды (подробнее)