В курском приграничье во второй раз с начала суток объявлена ракетная опасность

Сигналы тревоги прозвучали в Глушковском районе

Ракетная опасность объявлена в приграничном Глушковском районе Курской области, сообщает оперативный штаб региона.

Если вы находитесь сейчас дома, нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Например, в коридоре, ванной или кладовой. Если вы находитесь на улице, то зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.

За последний час в Глушковском районе уже во второй раз объявляют ракетную опасность. Кроме того, всю ночь в Курской области сохранялась опасность атаки БПЛА ВСУ. Отбой дали только в девятом часу утра.

Ранее КП сообщила, что в Льговском районе Курской области накануне эвакуировали 97 местных жителей из-за возгорания цистерны в результате удара ВСУ по железной дороге. Большинство жителей переехали временно к родным и знакомым. Среди отселенных - 13 детей.