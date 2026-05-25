Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 мая 2026 13:24

В курском приграничье во второй раз с начала суток объявлена ракетная опасность

Жителей просят пройти в убежища
Светлана ВОЛКОВА
Сигналы тревоги прозвучали в Глушковском районе

Сигналы тревоги прозвучали в Глушковском районе

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ракетная опасность объявлена в приграничном Глушковском районе Курской области, сообщает оперативный штаб региона.

Если вы находитесь сейчас дома, нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Например, в коридоре, ванной или кладовой. Если вы находитесь на улице, то зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.

За последний час в Глушковском районе уже во второй раз объявляют ракетную опасность. Кроме того, всю ночь в Курской области сохранялась опасность атаки БПЛА ВСУ. Отбой дали только в девятом часу утра.

Ранее КП сообщила, что в Льговском районе Курской области накануне эвакуировали 97 местных жителей из-за возгорания цистерны в результате удара ВСУ по железной дороге. Большинство жителей переехали временно к родным и знакомым. Среди отселенных - 13 детей.