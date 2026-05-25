Из-за возгорания цистерны под Курском отселили 97 человек

Как сообщала ранее КП, в Льговском районе на железнодорожных путях в результате атаки ВСУ произошло возгорание цистерны с топливом. Администрация Льговского района временно отселила из-за этого 97 человек, из них 13 детей, сообщил глава региона Александр Хинштейн. 93 человека переселились к родственникам и знакомым и четыре человека размещены в ПВР.

Всего за минувшие сутки, в период с 9:00 24 мая до 9:00 25 мая, над Курской областью сбит 101 беспилотник ВСУ различного типа. 108 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона и 17 раз беспилотники атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.

В селе Прилепы Хомутовского района Курской области повреждены стекла и кузов автомобиля.

В селе Михайловка Рыльского района Курской области повреждена крыша хозяйственной постройки и кузов автомобиля.

Погибших и пострадавших за минувшие сутки в регионе нет.