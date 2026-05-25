Курянка укусила 10-летнюю дочь из-за отказа от еды

В суде уточнили, что в момент ЧП женщина была пьяна

Мировой судья привлек к административной ответственности 48-летнюю жительницу Курска за нанесение побоев своей десятилетней дочери. Инцидент произошел вечером 13 апреля. Пьяная мать поссорилась с ребенком из-за отказа девочки ужинать.

В ходе ссоры женщина начала бить посуду. Девочка испугалась и попыталась уйти к соседке. Но мать не хотела ее отпускать, и укусила ребенка в левое предплечье, а также ударила по лбу. У девочки остался кровоподтек. Ссадины были и на других частях тела девочки, рассказали в суде. Но экспертиза установила, что телесные повреждения не причинили вреда здоровью ребенка.

В суде женщина полностью признала вину, раскаялась и пояснила, что выпила на работе, после чего приехала домой. Конфликт с дочерью возник из-за ее отказа от еды. Женщина отметила, что сейчас они с ребенком помирились и их отношения наладились.

В итоге суд оштрафовал женщину на 5 000 рублей. Решение может быть обжаловано.

