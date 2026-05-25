НовостиПроисшествия25 мая 2026 9:01

Беременную курянку обвиняют в краже продуктов из магазина

Девушка недавно освободилась из колонии
Ольга ДАНИЛОВА
Курянке снова грозит уголовное наказание

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

23-летняя девушка, неоднократно привлекавшаяся к ответственности за кражи, снова оказалась под следствием. В Курске беременная девушка, освободившись из колонии, украла продукты в магазине.

Сразу после выхода из мест лишения свободы она направилась в магазин, намереваясь совершить кражу, рассказали в полиции. Теперь к ее предыдущему уголовному делу добавится новое обвинение.

В этот раз, опасаясь быть узнанной по месту жительства, курянка выбрала магазин в другом районе города. Она наполнила сумку и пакет товарами с витрины, после чего покинула торговую точку.

Однако установить личность подозреваемой удалось в кратчайшие сроки. По факту хищения возбуждено уголовное дело, рассказали в УМВД региона.