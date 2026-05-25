Жители Железнодорожного округа Курска жалуются на ржавую воду

Жители Железнодорожного округа Курска в соцсетях жалуются на ржавую воду, которую подают в МКД.

В частности, курский общественник Вячеслав Абышкин оставил гневный комментарий об этом в паблике Правительства региона под прямой трансляцией еженедельной планерки из Дома Советов.

Курянин интересуется, "кто и когда компенсирует убытки на оплату этих ржавых помоев, покупку химии для очистки сантехники, а также покупку сантехники, вышедшей из строя, из-за отвратительного качества этой самой горячей воды".

Мэр Курска Евгений Маслов на планерке сообщил, что проводилась экспертиза и жалобы не подтвердились. Однако пообещал, что качество воды в округе проверят еще раз.

Ранее КП сообщила, что в ряде МКД Курска задерживают подачу горячей воды. Часть жителей города уже более двух недель вынуждена обходиться без этой коммунальной услуги.

Напомним, что с 1 октября очередной рост тарифов на ЖКУ в Курской области составит 11,4 процента.