Под Курском мужчина подорвался на мине

В Кореневском районе Курской области ранен 59-летний мужчина. Он подорвался на мине, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

ЧП произошло в селе Шептуховка. Курянину оторвало правую стопу. Также мужчина получил закрытый перелом голени этой же ноги, осколками ему посекло бедро, плечо и левую ногу. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Ранее КП сообщила, что 67-летняя курянка погибла 22 мая в Суджанском районе Курской области в результате атаки БПЛА ВСУ.