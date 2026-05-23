В результате атаки БПЛА ВСУ под Курском погибла пенсионерка

В Суджанском районе Курской области погибла женщина из-за атаки беспилотника ВСУ на ее дом, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По уточненной информации, 22 мая беспилотник атаковал частный дом вблизи слободы Подол Суджанского района Курской области.

В результате удара ВСУ дом загорелся. Погибла местная жительница, 67-летняя Пелагея Николаевна, добавил глава региона.

Ранее КП сообщила, что в Брянской области тяжело ранена 28-летняя курянка в результате атаки дрона.