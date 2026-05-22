22 мая в Курской области пройдут дожди и грозы

22 мая в Курской области ожидается переменная облачность. По прогнозу синоптиков, днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер будет восточного направления и юго-восточного. При грозах местами возможны порывы ветра до 18 метров в секунду. Температура составит днем 27-32°.

Метеорологическая дальность видимости в регионе будет 3000-7000 метров. Ранее МЧС региона предупредило о надвигающемся урагане на Курскую область. Жителей призывают соблюдать меры безопасности.