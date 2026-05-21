В ближайшие сутки на Курскую область надвинется ураган

По данным Курского Гидрометцентра, в регионе 22 мая ожидается переменная облачность. Ночью осадков не предвидится, а днем местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет восточный, юго-восточный: ночью его скорость составит 4-9 м/с, днем – 8-13 м/с. Во время грозы возможны порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-18°C, днем – 27-32°C.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями, которые могут привести к непредвиденным ситуациям, Главное управление МЧС России по Курской области настоятельно просит всех жителей и гостей региона строго соблюдать правила безопасности.

Уберите хозяйственные предметы со двора и балконов в дом или подвал. Обрежьте сухие деревья, которые могут представлять опасность для вашего дома.

По возможности, поставьте автомобиль в гараж. Если гараж отсутствует, паркуйте машину на безопасном расстоянии от деревьев и ветхих конструкций.

Избегайте нахождения рядом с шаткими строениями и домами с неустойчивой кровлей.