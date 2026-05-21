НовостиЗвезды21 мая 2026 9:03

В Курске на Полугоре отметят День славянской письменности

Гостей здесь ждут 23 мая
Светлана ВОЛКОВА
На Полугоре пройдут мастер-классы, концерт и покажут кино

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В честь Дня славянской письменности и культуры 23 мая в Курске Полугора превратится в большую творческую мастерскую.

С 14:00 до 20:00 здесь пройдут мастер-классы по буквице, леттерингу, а также росписи шоперов, созданию шрифтовых композиций и бумажной магии. Также гостей ждут концерт с участием коллективов городских учреждений культуры, детских художественных школ, школ искусств. А вечером на Полугоре покажут кино под открытым небом.

Участие бесплатное.

Ранее КП рассказала, что в Курске до конца мая открыта выставка "Свои пути" (0+).