В Курске "Газель" сбила 11-летнюю велосипедистку

Авария произошла 18 мая примерно в 14.40 на улице Вторая Степная Курска. По предварительным данным 61-летний водитель, управляя автомобилем Газель Некст, совершил наезд на 11-летнюю несовершеннолетнюю девочку-велосипедиста. В результате ДТП школьница госпитализирована, сообщили в УМВД региона.

В полиции просят в преддверии летних каникул напомнить детям о правилах дорожного движения. Водителям при этом необходимо быть предельно внимательными на дороге.

Ранее КП сообщила, что в Курской области будут судить виновника ДТП, в котором погиб ребенок.