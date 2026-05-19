НовостиПроисшествия19 мая 2026 14:01

В Курской области будут судить виновника ДТП, в котором погиб ребенок

Молодой человек был лишен прав, но вновь сел за руль
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Курской области

Следователь Курчатовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего молодого человека. Его обвиняют в смертельном ДТП, которое он совершил, будучи лишенным прав.

23 января 2026 года обвиняемый на машине двигался по улице Ленина в поселке им. Карла Либкнехта Курчатовского района. Курянин нарушил правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем.

- В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 15-летний ребенок, являющийся пассажиром автомобиля, двигавшегося во встречном направлении, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Водитель встречной машины также пострадал.

Экспертизы подтвердили, что машина фигуранта была исправна.

В настоящее время доказательственная база, собранная следователями, позволила направить уголовное дело в суд.