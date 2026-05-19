В Курской области будут судить виновника ДТП, в котором погиб ребенок

Фото СУ СК РФ по Курской области

Следователь Курчатовского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 22-летнего молодого человека. Его обвиняют в смертельном ДТП, которое он совершил, будучи лишенным прав.

23 января 2026 года обвиняемый на машине двигался по улице Ленина в поселке им. Карла Либкнехта Курчатовского района. Курянин нарушил правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем.

- В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 15-летний ребенок, являющийся пассажиром автомобиля, двигавшегося во встречном направлении, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Водитель встречной машины также пострадал.

Экспертизы подтвердили, что машина фигуранта была исправна.

В настоящее время доказательственная база, собранная следователями, позволила направить уголовное дело в суд.