19 мая в Курской области будет до +31

19 мая в Курской области будет переменная облачность. По прогнозу в регионе без существенных осадков. Ветер синоптики прогнозируют восточный, днем 8-13 метров в секунду. Температура будет днем 26-31°.

Метеорологическая дальность видимости составит 3000-7000 метров, ясно.

Ранее КП сообщила, что МЧС региона объявило предупреждение об аномально жаркой погоде. Среднесуточная температура воздуха в Курской области будет превышать климатическую норму на семь-восемь градусов.