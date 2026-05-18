МЧС Курской области предупредило об аномальной жаре

Аномальная жара ожидается с 18 по 22 мая 2026 года, сообщает МЧС Курской области.

По прогнозам синоптиков, в период с 18 по 22 мая на территории Курской области установится аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7-8 градусов, а местами столбик термометра поднимется до 30-31 градуса Цельсия.

Главное управление МЧС России по Курской области настоятельно рекомендует: в случае возникновения любой чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по единому номеру 112. Это ваш прямой доступ к оперативной и комплексной помощи. Диспетчер экстренных служб, исходя из характера происшествия, направит на место необходимые ресурсы, заверили в ведомстве.