В Курске на ПЛК грузовик насмерть сбил пенсионерку

Водителей просят быть внимательными на переходах Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По предварительной информации, 12 мая примерно в 14 часов 45 минут, в районе дома 71/1 по проспекту Ленинского Комсомола Курска произошло ДТП.

58-летний водитель, управляя грузовым “Sitrak” с полуприцепом, ехал со стороны проспекта Кулакова в сторону улицы Менделеева. Здесь он сбил 75-летнюю женщину-пешехода. В результате дорожно-транспортного происшествия от травм женщина скончалась на месте, сообщили в полиции.

УМВД выясняет причины и обстоятельства этого происшествия. Ранее КП сообщила, что накануне в аварии погибла 65-летняя женщина.

За четыре месяца 2026 года в Курске произошло 27 дорожно-транспортных происшествий, четыре человека погибли, а 24 получили травмы в этих ДТП.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что нужно проявлять повышенную бдительность при проезде пешеходных переходов.