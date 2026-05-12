НовостиПроисшествия12 мая 2026 10:06

Под Курском в аварии погибла 65-летняя пассажирка легковушки

На трассе «ВАЗ 21112» столкнулся с грузовиком
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

В Курском районе в аварии погибла женщина и пострадал мужчина. ДТП произошло 10 мая на 529 км трассы «М2-Крым».

Автомобиль «ВАЗ 21112» под управлением 66-летнего водителя двигался со стороны Москвы в направлении Белгорода. Он столкнулся с автомобилем «Ситрак» с полуприцепом «Кроне», которым управлял 41-летний мужчина.

- Женщина-пассажир 1961 года рождения автомобиля «ВАЗ 21112» скончалась на месте, - сообщает Госавтоинспекция Курской области.

Водитель отечественной легковушки получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.