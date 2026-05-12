Под Курском 12 многоквартирных домов двое суток были без воды

Прокуратура Курского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере водоснабжения.

Выяснилось, что жители поселка Камыши получают воду через водонапорную башню, сети и артезианскую скважину. Эти объекты находятся в муниципальной собственности и переданы гарантирующей организации.

Однако из-за поломки водонапорной башни водоснабжение 12 многоквартирных домов было приостановлено на двое суток. Таким образом, организация нарушила порядок предоставления коммунальных услуг населению, сообщили в прокуратуре.

По результатам проверки Государственная жилищная инспекция Курской области привлекла ресурсоснабжающую организацию к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ, вынеся предупреждение.

Ранее КП сообщила, что в Курске начались отключения горячей воды.