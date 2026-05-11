Опубликован график отключений горячей воды в Курске

Испытания теплосетей будут идти почти три месяца

По графику, утвержденному комитетом ЖКХ Курска, испытания в городе начались с 11 мая.

С 11 по 24 мая горячую воду отключили в контуре ТЭЦ-1 (Сеймский округ и часть Центрального). С 12 по 19 мая ее перекрывают в зоне котельной ООО «ТГК» (завокзальная часть Железнодорожного округа).

С 26 мая по 2 июня – в зоне котельной 113-го квартала (привокзальная часть Железнодорожного округа). С 17 по 30 июня горячей воды не бедует в зоне ТЭЦ Северо-Западного района (Северо-Западный микрорайон, проспекты Клыкова, Плевицкой, Победы, СХА. А с 14 по 27 июля испытания пройдут в зоне ТЭЦ-4 (исторический центр города).

Справки по вопросам отключения горячей воды можно получить в диспетчерской службе РИР-Энерго в Курске по телефонам 39-48-68 и 39-48-39.