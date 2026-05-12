Курянина осудили за незаконное хранение патронов

Конышевский районный суд вынес приговор местному жителю, признав его виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию.

Как установил суд, 10 января 2026 года курянин обнаружил на обочине автодороги две металлические коробки с патронами для нарезного оружия. Он забрал находку домой и хранил ее незаконно. Позже боеприпасы обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

Подсудимый полностью признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Суд признал мужчину виновным по части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на полтора года с установлением соответствующих ограничений.

Приговор вступил в законную силу, так как не был обжалован, сообщили в суде.