У курянина суд конфисковал ружье за стрельбу в городе

В Курске суд оштрафовал 49-летнего местного жителя за стрельбу в городе. Инцидент произошел 20 февраля 2026 года днем на улице Шпайерская. Мужчина стрелял из охотничьего оружия.

В ходе судебного разбирательства курянин вину не признал. Он пояснил, что увидел возле своего дома человека, предположительно распространявшего наркотики. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого предполагаемый наркозакладчик угрожал ему ручной гранатой. Курянин тогда достал оружие из автомобиля. Увидев это, неизвестный начал убегать, и мужчина произвел несколько выстрелов в воздух, преследуя его.

Основываясь на представленных доказательствах, мировой судья установил полную вину курянина. Его действия были квалифицированы по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ. В качестве наказания назначены штраф в размере 50 тысяч рублей и конфискация охотничьего ружья.

Постановление еще может быть обжаловано.