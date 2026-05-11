НовостиПолитика11 мая 2026 7:06

За сутки над Курской областью сбили 20 БПЛА ВСУ

Один человек ранен
Светлана ВОЛКОВА
В Курской области сохраняется напряженная обстановка

Всего с 09:00 10 мая до 09:00 11 мая над Курской областью сбито 20 беспилотников ВСУ различного типа. 51 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области, сообщает оперативный штаб региона. Семь раз беспилотники ВСУ атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в поселке Песчанский Беловского района Курской области за минувшие сутки осколочное ранение ноги получил 52-летний мужчина. Также повреждены фасад и остекление дома.

Погибших, к счастью, нет.