52-летний мужчина пострадал в Курской области при атаке FPV-дрона

ВСУ нанесли очередной удар по Курской области. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, днем 10 мая в поселке Песчанский Беловского района украинский FPV-дрон атаковал территорию частного дома. В результате пострадал 52-летний мужчина. У него осколочное ранение ноги. Курянину оказывают первую помощь и направляют в областной центр. Кроме того, по словам главы региона, поврежден фасад и остекление дома.

- Несмотря на объявленное праздничное перемирие, враг продолжает варварски атаковать наши территории. Наглядное отношение к памяти и к мирным людям. Все преступники обязательно понесут наказание за эти злодеяния, - отметил Хинштейн.

Напомним, за сутки - с 9 утра 9 мая до 9 часов 10 мая - над Курской областью сбили почти 100 беспилотников. Повреждения получили несколько построек.