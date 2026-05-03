За сутки в результате атак ВСУ в Курской области есть раненые и разрушения

За минувшие сутки, с 9:00 2 мая до 9:00 3 мая, в Курской области сбито 130 беспилотников ВСУ различного типа. 88 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона и семь раз беспилотники атаковали область с помощью взрывных устройств.

Как сообщала ранее КП, в результате атак вблизи села Прилепы Хомутовского района пострадала семья из Белгородской области. Автомобиль, на котором она ехала, выгорел полностью.

В сел Октябрьское Рыльского района также ранен 52-летний мужчина. Трактор посечен осколками. В селе Макеево и в деревне Кулига повреждены автомобили.

В селе Лебяжье Курского района в результате падения обломков БПЛА повреждено лобовое стекло автомобиля. А в деревне Толмачево — прицеп автомобиля и крыша дома.

В поселке Коренево Кореневского района Курской области повреждена крыша дома.

Погибших нет за минувшие сутки, сообщает оперштаб региона.