Под Курском четыре человека ранены в результате атак ВСУ 2 мая

Раненые есть в Хомутовском и Рыльском районах Курской области

2 мая в Курской области в результате атак ВСУ ранены четыре человека. Все ЧП произошли в приграничье региона.

Так, мужчина ранен в приграничном Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

- 2 мая в селе Октябрьское Рыльского района на проезжей части взорвался беспилотник противника. Ударная волна зацепила проезжавший мимо трактор, - рассказал глава региона. - К сожалению, ранен водитель. 52-летний мужчина получил слепое осколочное ранение правой кисти и акубаротравму.

Ему оказали первую медицинскую помощь. От госпитализации раненый отказался. Пострадавший мужчина будет находиться на амбулаторном лечении.

Есть еще трое раненых в курском приграничье. В Хомутовском районе Курской области дрон ВСУ атаковал автомобиль. В машине ехала семья из соседней приграничной Белгородской области. Машина направлялась в Брянск.

Мужчина и женщина в результате этого удара получили акубаротравмы, у еще одного мужчины - осколочное ранение левой ноги. Всем пострадавшим оказали также первую медицинскую помощь. Как только позволит обстановка, раненых перевезут из приграничья в Курскую областную больницу, заверили в Правительстве Курской области.

Автомобиль, на котором ехала семья, полностью уничтожен.

Ранее КП сообщила, что ВСУ атаковали вышку радиотелестанции в Курской области. Вещание нарушено в четырех районах области - Рыльском, Глушковском, Кореневском и Льговском. Кроме того, в деревне Сухая повреждены фасад, остекление двух домов и два автомобиля.

В селе Нижний Мордок Глушковского района Курской области повреждены крыша и стена частного дома.

С утра 2 мая в Курской области сохраняется режим опасности атаки беспилотников и авиационная опасность. В регионе работает ПВО. Рано утром в приграничном Кореневском районе Курской области была объявлена ракетная опасность, отбой дали через минуту.

