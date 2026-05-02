ВСУ атаковали вышку радиотелестанции в Курской области

Сейчас по всей Курской области снова объявлена авиаопасность

В Рыльском районе Курской области повреждено техническое оборудование вышки радиотелестанции в результате атаки ВСУ, сообщает оперативный штаб региона. В результате нарушено вещание в четырех районах Курской области - Рыльском, Глушковском, Кореневском и Льговском. В деревне Сухая повреждены фасад, а также остекление двух домовладений и два автомобиля.

Всего за минувшие сутки, с 9:00 1 мая до 9:00 2 мая, над регионом сбито 79 беспилотников ВСУ различного типа. 42 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам региона и четыре раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Нижний Мордок Глушковского района Курской области повреждена крыша и посечена стена частного дома.

Погибших и пострадавших за минувшие сутки нет.