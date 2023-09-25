ПВО перехватила беспилотник в Курске 25 сентября

Рано утром 25 сентября в результате атаки БПЛА в Курске пострадали 15 домов Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 сентября около 10.30 часов утра пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО перехвачен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Ранее КП сообщала, что 25 сентября рано утром в Курске сработала система ПВО.

Помимо частных домовладений, повреждения обнаружены на крыше административного здания и в многоквартирном доме: там выбиты стекла. Всего пострадали 15 домовладений и четыре автомобиля, сообщил глава Курска Игорь Куцак.