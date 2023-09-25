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НовостиПолитика25 сентября 2023 6:51

В результате атаки БПЛА в Курске пострадали 15 домов и четыре автомобиля

В результате атаки 25 сентября в Курске повреждены дома и машины
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Об атаке рано утром 25 сентбяр сообщил губернатор региона

Об атаке рано утром 25 сентбяр сообщил губернатор региона

Фото: Светлана ВОЛКОВА

КП уже сообщала, что 25 сентября рано утром в Курске сработала система ПВО.

Помимо частных домовладений, повреждения обнаружены на крыше административного здания и в многоквартирном доме: там выбиты стекла. Всего пострадали 15 домовладений и четыре автомобиля, сообщил глава Курска Игорь Куцак.

- Вместе с коллегами выехал на место и пообщался с жителями. К счастью, никто из горожан из-за атаки беспилотников не пострадал.

Всем окажем необходимую помощь в восстановлении жилого имущества. Уже сейчас на месте работают сотрудники Фонда капитального ремонта Курской области. Дома комиссионно обследованы, выполнены все замеры, - заверил мэр.