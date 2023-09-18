Курянка пострадала в результате очередного обстрела украинскими войсками

Женщина пострадала в результате очередного обстрела поселка Теткино Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. С ранениями средней степени тяжести местную жительницу доставили в районную больницу. Ей оказывают всю необходимую помощь. Если потребуется, женщину переведут в областное медучреждение.

Кроме того, по словам главы региона, результате прямого попадания снаряда загорелся жилой дом. Власти помогут с восстановлением.

Поселок Теткино дважды за утро 18 сентября обстреляли ВСУ. Зафиксировали 21 прилет.